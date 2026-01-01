Menu
Miki Itō
Miki Itō
Date of Birth
21 October 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Action heroine, Fantasy heroine, The Adventurer
Popular Films
7.9
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works
(2014)
7.7
When They Cry: Higurashi
(2006)
7.7
Natsume's Book of Friends Movie
(2018)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Comedy
Detective
Drama
Family
Fantasy
Horror
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2026
2024
2023
2022
2021
2018
2015
2014
2013
2010
2008
2006
2002
1993
All
17
Films
5
TV Shows
12
Actress
17
Mayonaka Heart Tune
Anime, Romantic, Comedy
2026, Japan
Reincarnated as a Dragon Hatchling
Anime, Fantasy
2026, Japan
6.4
Acro Trip
Comedy, Anime, Fantasy
2024, Japan
6.2
Synduality: Noir
Action, Anime, Sci-Fi
2023, Japan
5.5
Spy kyoushitsu
Anime, Action, Thriller, Comedy
2023, Japan
7.4
Doragon boru supa supa hiro
Doragon boru supa supa hiro
Action, Adventure, Animation, Anime
2022, Japan
7.1
Aquatope of White Sand
Drama, Comedy, Anime
2021, Japan
7.7
Natsume's Book of Friends Movie
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu
Animation, Anime, Family
2018, Japan
Watch trailer
7.5
Death Parade
Anime, Fantasy, Horror
2015, Japan
7.9
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works
Action, Adventure, Anime, Fantasy
2014, Japan
7.1
Dragon Ball Z: La batalla de los dioses
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
Action, Adventure, Animation
2013, Japan
6.8
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
Anime
2010, Japan
7.6
Time of Eve
Anime, Sci-Fi
2008, Japan
7.1
Fate/stay night
Anime, Adventure, Action, Fantasy
2006, Japan
7.7
When They Cry: Higurashi
Anime, Drama, Horror, Detective
2006, Japan
7.2
The Twilight Samurai
Tasogare Seibei
Action, Drama, Family
2002, Japan
7.1
Battle Angel Alita
Anime, Sci-Fi
1993, Japan
