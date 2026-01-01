Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Miki Itō Miki Itō
Kinoafisha Persons Miki Itō

Miki Itō

Miki Itō

Date of Birth
21 October 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Action heroine, Fantasy heroine, The Adventurer

Popular Films

Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works 7.9
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014)
When They Cry: Higurashi 7.7
When They Cry: Higurashi (2006)
Natsume's Book of Friends Movie 7.7
Natsume's Book of Friends Movie (2018)

Filmography

Genre
Year
Mayonaka Heart Tune
Mayonaka Heart Tune
Anime, Romantic, Comedy 2026, Japan
Reincarnated as a Dragon Hatchling
Reincarnated as a Dragon Hatchling
Anime, Fantasy 2026, Japan
Acro Trip 6.4
Acro Trip
Comedy, Anime, Fantasy 2024, Japan
Synduality: Noir 6.2
Synduality: Noir
Action, Anime, Sci-Fi 2023, Japan
Spy kyoushitsu 5.5
Spy kyoushitsu
Anime, Action, Thriller, Comedy 2023, Japan
Doragon boru supa supa hiro 7.4
Doragon boru supa supa hiro Doragon boru supa supa hiro
Action, Adventure, Animation, Anime 2022, Japan
Aquatope of White Sand 7.1
Aquatope of White Sand
Drama, Comedy, Anime 2021, Japan
Natsume's Book of Friends Movie 7.7
Natsume's Book of Friends Movie Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu
Animation, Anime, Family 2018, Japan
Watch trailer
Death Parade 7.5
Death Parade
Anime, Fantasy, Horror 2015, Japan
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works 7.9
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works
Action, Adventure, Anime, Fantasy 2014, Japan
Dragon Ball Z: La batalla de los dioses 7.1
Dragon Ball Z: La batalla de los dioses Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
Action, Adventure, Animation 2013, Japan
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works 6.8
Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works Gekijouban Fate/stay night: Unlimited Blade Works
Anime 2010, Japan
Time of Eve 7.6
Time of Eve
Anime, Sci-Fi 2008, Japan
Fate/stay night 7.1
Fate/stay night
Anime, Adventure, Action, Fantasy 2006, Japan
When They Cry: Higurashi 7.7
When They Cry: Higurashi
Anime, Drama, Horror, Detective 2006, Japan
The Twilight Samurai 7.2
The Twilight Samurai Tasogare Seibei
Action, Drama, Family 2002, Japan
Battle Angel Alita 7.1
Battle Angel Alita
Anime, Sci-Fi 1993, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more