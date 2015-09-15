Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marc Betton
Marc Betton
Kinoafisha
Persons
Marc Betton
Marc Betton
Marc Betton
Date of Birth
4 January 1945
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
15 September 2015
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero
Popular Films
7.0
Kings and Queen
(2004)
6.3
Little Lili
(2003)
5.8
La cavale des fous
(1993)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2004
2003
1993
All
3
Films
3
Actor
3
7
Kings and Queen
Rois et reine
Comedy, Drama, Romantic
2004, France
6.3
Little Lili
Petite Lili, La
Drama
2003, France
5.8
La cavale des fous
La cavale des fous
Comedy
1993, France
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree