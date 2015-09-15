Marc Betton

Menu
Date of Birth
4 January 1945
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
15 September 2015
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Kings and Queen 7.0
Kings and Queen (2004)
Little Lili 6.3
Little Lili (2003)
La cavale des fous 5.8
La cavale des fous (1993)

Filmography

Genre
Year
Kings and Queen 7
Kings and Queen Rois et reine
Comedy, Drama, Romantic 2004, France
Little Lili 6.3
Little Lili Petite Lili, La
Drama 2003, France
La cavale des fous 5.8
La cavale des fous La cavale des fous
Comedy 1993, France
