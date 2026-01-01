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Kinoafisha Persons George Carlin Awards

Awards and nominations of George Carlin

George Carlin
Awards and nominations of George Carlin
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
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