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Kinoafisha
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George Carlin
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Awards and nominations of George Carlin
George Carlin
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Awards
Awards and nominations of George Carlin
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
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