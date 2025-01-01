Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons David Zucker Awards

Awards and nominations of David Zucker

David Zucker
Awards and nominations of David Zucker
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 1981 BAFTA Awards 1981
Best Screenplay
Nominee
 Best Screenplay
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more