Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aki Maeda
Aki Maeda Aki Maeda
Kinoafisha Persons Aki Maeda

Aki Maeda

Aki Maeda

Date of Birth
11 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
157 cm (5 ft 2 in)

Popular Films

Battle Royale 7.8
Battle Royale (2000)
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return 7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return (2002)
Linda Linda Linda 6.8
Linda Linda Linda (2005)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Actress 4
Linda Linda Linda 6.8
Linda Linda Linda Linda Linda Linda
Musical, Drama, Comedy 2005, Japan
Battle Royale II: Requiem 4.8
Battle Royale II: Requiem Battle Royale II
Action 2003, Japan
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return 7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Fairy Tale, Family, Sci-Fi, Comedy, Animation, Anime 2002, Japan
Battle Royale 7.8
Battle Royale Batoru rowaiaru
Drama, Action, Thriller 2000, Japan
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more