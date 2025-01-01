Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aki Maeda
Aki Maeda
Kinoafisha
Persons
Aki Maeda
Aki Maeda
Aki Maeda
Date of Birth
11 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
157 cm (5 ft 2 in)
Popular Films
7.8
Battle Royale
(2000)
7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
(2002)
6.8
Linda Linda Linda
(2005)
Filmography
Genre
All
Action
Animation
Anime
Comedy
Drama
Fairy Tale
Family
Musical
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2005
2003
2002
2000
All
4
Films
4
Actress
4
6.8
Linda Linda Linda
Linda Linda Linda
Musical, Drama, Comedy
2005, Japan
4.8
Battle Royale II: Requiem
Battle Royale II
Action
2003, Japan
7.3
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
Fairy Tale, Family, Sci-Fi, Comedy, Animation, Anime
2002, Japan
7.8
Battle Royale
Batoru rowaiaru
Drama, Action, Thriller
2000, Japan
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree