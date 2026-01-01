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Kinoafisha
Persons
Alexei Popogrebski
Awards
Awards and nominations of Alexei Popogrebski
Alexei Popogrebski
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Alexei Popogrebski
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Best Direction
Winner
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Winner
Moscow International Film Festival 2003
Special Jury Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
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