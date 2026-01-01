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Kinoafisha Persons Alexei Popogrebski Awards

Awards and nominations of Alexei Popogrebski

Alexei Popogrebski
Awards and nominations of Alexei Popogrebski
Sochi Open Russian Film Festival 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007
Best Direction
Winner
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Winner
Moscow International Film Festival 2003 Moscow International Film Festival 2003
Special Jury Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
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