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Kinoafisha
Persons
Shohei Imamura
Awards
Awards and nominations of Shohei Imamura
Shohei Imamura
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Awards
Awards and nominations of Shohei Imamura
Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1989
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2002
UNESCO Award
Winner
UNESCO Award
Winner
Berlin International Film Festival 1964
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
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