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Kinoafisha
Persons
Denys Arcand
Awards
Awards and nominations of Denys Arcand
Denys Arcand
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Denys Arcand
Academy Awards, USA 2004
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
FIPRESCI Prize
Winner
BAFTA Awards 2004
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1991
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Toronto International Film Festival 2003
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 1989
International Critics' Award
Winner
Toronto International Film Festival 1986
People's Choice Award
Winner
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2018
Best Canadian Feature Film
Nominee
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