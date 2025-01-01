Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Maria de Medeiros Awards

Awards and nominations of Maria de Medeiros

Maria de Medeiros
Awards and nominations of Maria de Medeiros
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Best Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more