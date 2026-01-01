Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Edward Lachman
Awards
Awards and nominations of Edward Lachman
Edward Lachman
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Edward Lachman
Academy Awards, USA 2025
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2024
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2016
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Angénieux ExcelLens in Cinematography Award
Winner
Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Cinematography
Nominee
Venice Film Festival 2002
Best Cinematography
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree