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Kinoafisha Persons Edward Lachman Awards

Awards and nominations of Edward Lachman

Edward Lachman
Awards and nominations of Edward Lachman
Academy Awards, USA 2025 Academy Awards, USA 2025
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2024 Academy Awards, USA 2024
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Angénieux ExcelLens in Cinematography Award
Winner
Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Cinematography
Nominee
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
Best Cinematography
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
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