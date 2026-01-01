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Kinoafisha Persons Maria Simon Awards

Awards and nominations of Maria Simon

Maria Simon
Awards and nominations of Maria Simon
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
EFP Shooting Star
Winner
Moscow International Film Festival 2000 Moscow International Film Festival 2000
Best Actress
Winner
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