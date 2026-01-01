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Kinoafisha
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Maria Simon
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Awards and nominations of Maria Simon
Maria Simon
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Awards
Awards and nominations of Maria Simon
Berlin International Film Festival 2004
EFP Shooting Star
Winner
Moscow International Film Festival 2000
Best Actress
Winner
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