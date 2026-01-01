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Kinoafisha Persons Katrin Sass Awards

Awards and nominations of Katrin Sass

Katrin Sass
Awards and nominations of Katrin Sass
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Berlinale Camera
Winner
Berlin International Film Festival 1982 Berlin International Film Festival 1982
Best Actress
Winner
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