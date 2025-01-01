Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Roschdy Zem Awards

Awards and nominations of Roschdy Zem

Roschdy Zem
Awards and nominations of Roschdy Zem
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more