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Kinoafisha
Persons
Henry King
Awards
Awards and nominations of Henry King
Henry King
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Awards
Awards and nominations of Henry King
Academy Awards, USA 1945
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1944
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1944
Best Director
Winner
Venice Film Festival 1938
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1937
Best Foreign Film
Nominee
Best Foreign Film
Nominee
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