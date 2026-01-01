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Kinoafisha Persons Henry King Awards

Awards and nominations of Henry King

Henry King
Awards and nominations of Henry King
Academy Awards, USA 1945 Academy Awards, USA 1945
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1944 Academy Awards, USA 1944
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1944 Golden Globes, USA 1944
Best Director
Winner
Venice Film Festival 1938 Venice Film Festival 1938
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1937 Venice Film Festival 1937
Best Foreign Film
Nominee
 Best Foreign Film
Nominee
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