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Kinoafisha Persons Bruce Davison Awards

Awards and nominations of Bruce Davison

Bruce Davison
Awards and nominations of Bruce Davison
Academy Awards, USA 1991 Academy Awards, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1994 Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Golden Globes, USA 1991 Golden Globes, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
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