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Kinoafisha
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Bruce Davison
Awards
Awards and nominations of Bruce Davison
Bruce Davison
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Awards
Awards and nominations of Bruce Davison
Academy Awards, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Golden Globes, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
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