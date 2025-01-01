Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Patrice Leconte
Awards
Awards and nominations of Patrice Leconte
Patrice Leconte
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Patrice Leconte
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2002
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2000
Russian Film Critics Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree