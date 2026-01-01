Maksim Kurochkin

Menu
Date of Birth
7 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Korotkoe zamykanie 6.7
Korotkoe zamykanie (2009)
Raskop 6.6
Raskop (2014)
Nevalyashka 6.2
Nevalyashka (2007)

Filmography

Genre
Year
Doktor Rihter 4.4
Doktor Rihter
Drama, Detective 2017, Russia
Raskop 6.6
Raskop Raskop
Comedy, Drama 2014, Russia / Ukraine
Atomic Ivan 6.1
Atomic Ivan Atomnyy Ivan
Comedy, Romantic 2011, Russia
Korotkoe zamykanie 6.7
Korotkoe zamykanie Korotkoe zamykanie
Compilation, Romantic 2009, Russia
Lyubov na rayone 2.9
Lyubov na rayone
Comedy 2008, Russia
Etim vecherom angely plakali 5.8
Etim vecherom angely plakali Etim vecherom angely plakali
Drama 2008, Russia
Nevalyashka 6.2
Nevalyashka Tumbler
Comedy, Action 2007, Russia
Gololyod 4.5
Gololyod Gololyod
Comedy, Drama 2002, Russia
Nebo. Samolyot. Devushka. 5.4
Nebo. Samolyot. Devushka. Nebo. Samolyot. Devushka.
Drama, Romantic 2002, Russia
