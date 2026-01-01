Menu
Maksim Kurochkin
Maksim Kurochkin
Persons
Persons
Maksim Kurochkin
Maksim Kurochkin
Maksim Kurochkin
Date of Birth
7 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
6.7
Korotkoe zamykanie
(2009)
6.6
Raskop
(2014)
6.2
Nevalyashka
(2007)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Compilation
Detective
Drama
Romantic
Year
All
2017
2014
2011
2009
2008
2007
2002
All
9
Films
7
TV Shows
2
Writer
7
Actor
2
4.4
Doktor Rihter
Drama, Detective
2017, Russia
6.6
Raskop
Raskop
Comedy, Drama
2014, Russia / Ukraine
Watch trailer
6.1
Atomic Ivan
Atomnyy Ivan
Comedy, Romantic
2011, Russia
Watch trailer
6.7
Korotkoe zamykanie
Korotkoe zamykanie
Compilation, Romantic
2009, Russia
Watch trailer
2.9
Lyubov na rayone
Comedy
2008, Russia
5.8
Etim vecherom angely plakali
Etim vecherom angely plakali
Drama
2008, Russia
Watch trailer
6.2
Nevalyashka
Tumbler
Comedy, Action
2007, Russia
4.5
Gololyod
Gololyod
Comedy, Drama
2002, Russia
5.4
Nebo. Samolyot. Devushka.
Nebo. Samolyot. Devushka.
Drama, Romantic
2002, Russia
