Giancarlo Giannini
Awards
Awards and nominations of Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Giancarlo Giannini
Academy Awards, USA 1977
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Cannes Film Festival 1973
Best Actor
Winner
