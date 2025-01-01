Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Hany Abu-Assad
Awards
Awards and nominations of Hany Abu-Assad
Hany Abu-Assad
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Hany Abu-Assad
Cannes Film Festival 2013
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Critics' Week Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Amnesty International Film Prize
Winner
Blue Angel
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 2021
Platform Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree