Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Alan Alda
Awards
Awards and nominations of Alan Alda
Alan Alda
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Alan Alda
Academy Awards, USA 2005
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1983
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1982
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1981
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1980
Best TV Actor - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1976
Best TV Actor - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1975
Best TV Actor - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1995
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1978
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1977
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1974
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1973
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1969
Most Promising Newcomer - Male
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Directing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974
Actor of the Year - Series
Winner
Best Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Best Lead Actor in a Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 1991
Best Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 1993
Worst Supporting Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Life Achievement Award
Winner
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree