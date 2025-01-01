Menu
Kinoafisha Persons Jason Jones Awards

Awards and nominations of Jason Jones

Jason Jones
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Nominee
