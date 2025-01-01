Menu
Kinoafisha Persons Frances O'Connor Awards

Frances O'Connor
Awards and nominations of Frances O'Connor
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Toronto International Film Festival 2022 Toronto International Film Festival 2022
Platform Prize
Nominee
