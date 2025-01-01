Menu
Bertrand Tavernier
Awards and nominations of Bertrand Tavernier
Awards and nominations of Bertrand Tavernier
Cannes Film Festival 1984
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 1985
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 2015
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1986
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1999
Honorable Mention
Winner
Competition
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1995
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1974
Special Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Golden Berlin Bear
Nominee
