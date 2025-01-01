Menu
Awards and nominations of Yuri Bykov

Yuri Bykov
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Critics Week Grand Prize
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2014 Sochi Open Russian Film Festival 2014
Best Screenplay
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009
Kinotavr. Short Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
