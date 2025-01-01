Menu
Yuri Bykov
Awards
Awards and nominations of Yuri Bykov
Yuri Bykov
About
Filmography
Photos
Awards
Cannes Film Festival 2013
Critics Week Grand Prize
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Best Screenplay
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Kinotavr. Short Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2019
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
