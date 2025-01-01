Menu
Awards and nominations of Carrie Brownstein

Carrie Brownstein
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
