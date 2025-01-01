Menu
Carrie Brownstein
Awards
Awards and nominations of Carrie Brownstein
Carrie Brownstein
Awards and nominations of Carrie Brownstein
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
