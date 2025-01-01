Menu
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina

Anastasiya Pronina

Anastasiya Pronina

Date of Birth
27 January 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress

Popular Films

Rag Union 6.7
Rag Union (2015)
Peterburg. Tolko po lyubvi 6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi (2016)
Moy luchshiy Drug 6.0
Moy luchshiy Drug (2017)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 7 TV Shows 2 Actress 9
Fagot 5.3
Fagot Fagot
Drama 2018, Russia

Moy luchshiy Drug 6
Moy luchshiy Drug Moy luchshiy Drug
Drama, History 2017, Russia

Voennyy fitnes
Voennyy fitnes
Comedy, Sport, Romantic 2016, Russia
Peterburg. Tolko po lyubvi 6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi Peterburg. Tolko po lyubvi
Comedy, Romantic 2016, Russia

Arbuznye korki 4.9
Arbuznye korki Arbuznye korki
Drama 2016, Russia
Rag Union 6.7
Rag Union Tryapichnyy soyuz
Drama, Comedy 2015, Russia

Poveliteli snov 1.8
Poveliteli snov Poveliteli snov
Fantasy, Comedy 2015, Russia

Uravnenie lyubvi
Uravnenie lyubvi
Drama 2013, Russia
Noch boytsa 3.8
Noch boytsa Noch boytsa
Thriller 2009, Russia

