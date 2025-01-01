Menu
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina
Date of Birth
27 January 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Popular Films
6.7
Rag Union
(2015)
6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi
(2016)
6.0
Moy luchshiy Drug
(2017)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Fantasy
History
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2018
2017
2016
2015
2013
2009
All
9
Films
7
TV Shows
2
Actress
9
5.3
Fagot
Fagot
Drama
2018, Russia
Watch trailer
6
Moy luchshiy Drug
Moy luchshiy Drug
Drama, History
2017, Russia
Watch trailer
Voennyy fitnes
Comedy, Sport, Romantic
2016, Russia
6.6
Peterburg. Tolko po lyubvi
Peterburg. Tolko po lyubvi
Comedy, Romantic
2016, Russia
Watch trailer
4.9
Arbuznye korki
Arbuznye korki
Drama
2016, Russia
6.7
Rag Union
Tryapichnyy soyuz
Drama, Comedy
2015, Russia
Watch trailer
1.8
Poveliteli snov
Poveliteli snov
Fantasy, Comedy
2015, Russia
Watch trailer
Uravnenie lyubvi
Drama
2013, Russia
3.8
Noch boytsa
Noch boytsa
Thriller
2009, Russia
Watch trailer
