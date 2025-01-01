Menu
Mark Duplass
Awards and nominations of Mark Duplass
Mark Duplass
Awards
Awards and nominations of Mark Duplass
Golden Globes, USA 2022
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
