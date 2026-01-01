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Kinoafisha
Persons
Charles Grodin
Awards
Awards and nominations of Charles Grodin
Charles Grodin
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Charles Grodin
Golden Globes, USA 1973
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Razzie Awards 1981
Worst Supporting Actor
Nominee
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