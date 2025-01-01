Menu
Jack O'Connell
Awards and nominations of Jack O'Connell
Cannes Film Festival 2015
Male Revelation
Winner
BAFTA Awards 2015
EE Rising Star Award
Winner
