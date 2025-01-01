Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jack O'Connell Awards

Awards and nominations of Jack O'Connell

Jack O'Connell
Awards and nominations of Jack O'Connell
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Male Revelation
Winner
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
EE Rising Star Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more