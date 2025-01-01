Menu
Kinoafisha Persons Ricky Gervais Awards

Awards and nominations of Ricky Gervais

Ricky Gervais
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Winner
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Nominee
 Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Comedy Performance
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Comedy Performance
Winner
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Situation Comedy Award
Winner
Best Comedy Performance
Winner
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Situation Comedy Award
Winner
Best Comedy Performance
Winner
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
 Best Situation Comedy
Nominee
 Best Writer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
