Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Persons
Persons
Ricky Gervais
Awards
Awards and nominations of Ricky Gervais
Ricky Gervais
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ricky Gervais
Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Winner
Golden Globes, USA 2004
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2008
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Comedy Performance
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2004
Best Comedy Performance
Winner
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2003
Situation Comedy Award
Winner
Best Comedy Performance
Winner
BAFTA Awards 2002
Situation Comedy Award
Winner
Best Comedy Performance
Winner
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
