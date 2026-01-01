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Kinoafisha
Persons
Don McKellar
Awards
Awards and nominations of Don McKellar
Don McKellar
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Don McKellar
Cannes Film Festival 1998
Foreign Film
Winner
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2016
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 1998
Best Canadian First Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 1992
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Best North American Independent Film
Nominee
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