Richard Attenborough
Awards
Awards and nominations of Richard Attenborough
Richard Attenborough
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Richard Attenborough
Academy Awards, USA 1983
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Golden Globes, USA 1983
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1968
Best Actor in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1967
Best Actor in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1988
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1994
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1983
Best Film
Winner
Best Direction
Winner
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1965
Best British Actor
Winner
BAFTA Awards 1988
Best Film
Nominee
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1970
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1963
Best British Actor
Nominee
BAFTA Awards 1961
Best British Actor
Nominee
Berlin International Film Festival 1988
Berlinale Camera
Winner
Peace Film Award - Honorable Mention
Winner
Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
