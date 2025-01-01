Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Tim Curry
Awards
Awards and nominations of Tim Curry
Tim Curry
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Tim Curry
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 1996
Worst Supporting Actor
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree