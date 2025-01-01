Menu
Milton Berle
Awards and nominations of Milton Berle
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Special Presentation
Winner
Primetime Emmy Awards 1950 Primetime Emmy Awards 1950
Most Outstanding Kinescope Personality
Winner
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1962 Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
