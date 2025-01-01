Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Milton Berle
Persons
Milton Berle
Awards
Awards and nominations of Milton Berle
Milton Berle
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Milton Berle
Primetime Emmy Awards 1979
Special Presentation
Winner
Primetime Emmy Awards 1950
Most Outstanding Kinescope Personality
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
