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Kinoafisha Persons Rian Johnson Awards

Awards and nominations of Rian Johnson

Rian Johnson
Awards and nominations of Rian Johnson
Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Screenplay (Original)
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2025 Toronto International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2022 Toronto International Film Festival 2022
Best Film
Nominee
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