Idris Elba
Awards
Idris Elba
Awards and nominations of Idris Elba
Golden Globes, USA 2012
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2016
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2011
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Supporting Actor
Nominee
Leading Actor
Nominee
Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Dramatic
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Panorama
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
