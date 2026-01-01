Menu
Awards and nominations of Charles Walters

Charles Walters
Academy Awards, USA 1954 Academy Awards, USA 1954
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1953 Cannes Film Festival 1953
Entertainment Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Venice Film Festival 1938 Venice Film Festival 1938
Best Foreign Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1961 Berlin International Film Festival 1961
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1959 Berlin International Film Festival 1959
Golden Berlin Bear
Nominee
