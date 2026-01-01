Menu
Charles Walters
Awards
Awards and nominations of Charles Walters
Charles Walters
Awards and nominations of Charles Walters
Academy Awards, USA 1954
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1953
Entertainment Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Venice Film Festival 1938
Best Foreign Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1961
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1959
Golden Berlin Bear
Nominee
