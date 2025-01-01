Menu
Awards
Awards and nominations of Andrey Konchalovskiy
About
Filmography
Photos
Awards
Cannes Film Festival 1979
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2021
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2020
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Director
Winner
Green Drop Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2002
UNICEF Award
Winner
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1997
Honorary Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1988
Competition
Winner
Moscow International Film Festival 2020
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
