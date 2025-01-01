Menu
Awards and nominations of Mena Suvari

Awards and nominations of Mena Suvari

Mena Suvari
Awards and nominations of Mena Suvari
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Best Supporting Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000 Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Cast in a Theatrical Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Theatrical Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
