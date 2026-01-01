Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Clemence Poesy Awards

Awards and nominations of Clemence Poesy

Clemence Poesy
Awards and nominations of Clemence Poesy
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Short Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more