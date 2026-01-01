Menu
Kinoafisha Persons Stephen Gyllenhaal Awards

Stephen Gyllenhaal
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Nominee
