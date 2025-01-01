Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Michael Moore Awards

Awards and nominations of Michael Moore

Michael Moore
Awards and nominations of Michael Moore
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Academy Awards, USA 2008 Academy Awards, USA 2008
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Documentary Feature
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
55th Anniversary Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Series
Winner
Outstanding Informational Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
 Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Nominee
 Outstanding Informational Series
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Little Golden Lion
Winner
Open Prize
Winner
Open Prize
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1990 Berlin International Film Festival 1990
Peace Film Award - Honorable Mention
Winner
Toronto International Film Festival 1989 Toronto International Film Festival 1989
People's Choice Award
Winner
Toronto International Film Festival 2009 Toronto International Film Festival 2009
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more