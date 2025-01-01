Menu
Michael Moore
Awards
Awards and nominations of Michael Moore
Michael Moore
Awards and nominations of Michael Moore
Academy Awards, USA 2003
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Academy Awards, USA 2008
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cannes Film Festival 2002
55th Anniversary Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Series
Winner
Outstanding Informational Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Nominee
Outstanding Informational Series
Nominee
Venice Film Festival 2009
Little Golden Lion
Winner
Open Prize
Winner
Open Prize
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1990
Peace Film Award - Honorable Mention
Winner
Toronto International Film Festival 1989
People's Choice Award
Winner
Toronto International Film Festival 2009
Documentary
Nominee
