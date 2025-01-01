Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Terry Jones Awards

Awards and nominations of Terry Jones

Terry Jones
Awards and nominations of Terry Jones
Cannes Film Festival 1983 Cannes Film Festival 1983
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Original Song
Nominee
 Best Original Song
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more