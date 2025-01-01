Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Terry Jones
Awards
Awards and nominations of Terry Jones
Terry Jones
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Terry Jones
Cannes Film Festival 1983
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 1984
Best Original Song
Nominee
Best Original Song
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree