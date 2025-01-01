Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Steven Soderbergh
Awards
Awards and nominations of Steven Soderbergh
Steven Soderbergh
Awards and nominations of Steven Soderbergh
Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1990
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best Director
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
BAFTA Awards 2001
David Lean Award for Direction
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2002
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1989
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
