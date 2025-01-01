Menu
Kinoafisha Persons Steven Soderbergh Awards

Awards and nominations of Steven Soderbergh

Steven Soderbergh
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Palme d'Or
Nominee
Palme d'Or
Nominee
Best Director
Nominee
 Best Director
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
 Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
 Outstanding Nonfiction Special
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
