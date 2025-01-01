Menu
Billy Crystal
Awards
Awards and nominations of Billy Crystal
Billy Crystal
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Billy Crystal
Golden Globes, USA 1993
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1992
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Performance in Special Events
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement - Special Events
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 1995
Worst Remake, Rip-Off or Sequel
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Winner
