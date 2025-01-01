Menu
Armand Assante
Awards and nominations of Armand Assante
Armand Assante
Golden Globes, USA 1998
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1997
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
