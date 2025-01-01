Menu
Karen Shahnazarov
Awards and nominations of Karen Shahnazarov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Karen Shahnazarov
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Window to Europe 1993
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Moscow International Film Festival 1987
Special Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 2009
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1991
Full-Length Film
Nominee
