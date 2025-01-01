Menu
Awards and nominations of Karen Shahnazarov

Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2001 Sochi Open Russian Film Festival 2001
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Window to Europe 1993 Window to Europe 1993
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Moscow International Film Festival 1987 Moscow International Film Festival 1987
Special Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 2009 Moscow International Film Festival 2009
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1998 Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995 Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1991 Sochi Open Russian Film Festival 1991
Full-Length Film
Nominee
