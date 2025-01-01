Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Vladimir Menshov
Awards
Awards and nominations of Vladimir Menshov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Vladimir Menshov
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree