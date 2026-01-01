Menu
Tom Tykwer
Awards
Awards and nominations of Tom Tykwer
Tom Tykwer
Awards
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2013
Best Original Score
Nominee
Best Original Score
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
BAFTA Awards 2000
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1999
World Cinema
Winner
Sochi International Film Festival 1994
Special Jury Award
Winner
Berlin International Film Festival 2025
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
