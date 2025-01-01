Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Brian Robbins Awards

Awards and nominations of Brian Robbins

Brian Robbins
Awards and nominations of Brian Robbins
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Special
Nominee
 Outstanding Informational Special
Nominee
Razzie Awards 2008 Razzie Awards 2008
Worst Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more